De Kreml-Kritiker Alexej Nawalny huet mussen an ee Spidol ageliwwert ginn. Hie wier wahrscheinlech mat Gëft a Kontakt komm, heescht et vu senger Doktesch.

Et kéint een net ausschléissen, dass seng Haut mat engem Gëft a Kontakt koum an duerch eng onbekannte chemesch Substanz vun enger Drëttpersoun blesséiert gouf. Wéi et heescht, hätt dee prominente russeschen Oppositiounspolitiker geschwollen Aen a Schwieren op verschiddene Plazen um Kierper.

Den Nawalny war e Sonndeg aus engem Prisong an ee Spidol transferéiert ginn. Seng Porte Parole huet an enger éischter Phase vun enger schwéierer allergescher Reaktioun geschwat.

Hie war d'lescht Woch zu enger 30-Deeg laanger Prisongsstrof veruerteelt ginn, well hien zu enger net autoriséierter Protestaktioun opgeruff hat. Den Alexej Nawalny ass ee vun de bekanntste Kritiker vum russesche President Putin. Hien hat am Laf vun de leschte Joren eng sëllechen Demonstratiounen organiséiert, wouduerch hien ëmmer nees zu kuerze Prisongsstrofe veruerteelt gi war.

Vu senger Doktesch ass et d'Fuerderung, dass d'Bettgedecks am Nawalny senger Zell ënnersicht gëtt.