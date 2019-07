Dat deelt de Vatikan um Sonndeg mat. En Expert, dee vun der Famill Orlandi chargéiert gi war, bezweiwelt d'Resultater vun dëser Analyse awer.

Bei der Analyse vu mënschleche Schanken, déi am Vatikan fonnt goufen, hunn d'Experte keng Indicen fonnt, dass et sech ëm d'Iwwerreschter vum Emanuela Orlandi géif handelen, déi viru 36 Joer verschwonne war. Et wiere keng Knachestrukture fonnt ginn, déi aus enger Zäit nom Enn vum vum 19. Joerhonnert stamen. Dat huet de Vatikan um Sonndeg bekannt ginn.

En Expert, dee vun der Famill Orlandi chargéiert gi war, bezweiwelt d'Resultater vun dëser Analyse awer. Hien huet weider Analysen an engem Labo vun ongeféier 70 Schanken gefuerdert. Déi entspriechend Prouwe ginn elo vun der Police vum Vatikan conservéiert, bis d'Geriicht seng Decisioun bekannt gëtt. Dat 15 Joer jonkt Emanuela Orlandi war den 22. Juni 1983 nom Museksunterrecht net méi doheem ukomm. Dëse Fall gëllt als eent vun de gréisste Rätsel an der rezenter italienescher Kriminalgeschicht.