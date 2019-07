Dräi Doudesaffer, dat ass den tragesche Bilan no enger Schéisserei op enger Tankstell am Süde vu Frankräich.

Bei den Affer handelt et sech ëm eng Fra an zwee Männer. Wéi et heescht, wier de Virfall e Sonndeg den Owend géint 20 Auer op enger Bensinsstatioun zu Ollioules am Var geschitt. Eng véiert Persoun gouf blesséiert. Si soll an engem kriteschen Zoustand sinn. Vum Täter feelt nach ëmmer all Spuer. Franséisch Medie mellen, dass et sech géif ëm eng Revancheaktioun handelen mat ongekläerten Hannergrënn.