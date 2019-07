An den USA kënnt et nees zu engem Wiessel op engem sécherheetspolitesche Spëtzeposten. Grond heivir kéinten Differenze mam President Trump sinn.

Déi Kéier huet den Nationalen Geheimdéngschtdirekter Dan Coats demissionéiert.

Am Virfeld haten et tëscht him an dem US President eng Partie Differenzen a sécherheetspolitesche Froe ginn. De Coats soll op den 15. August zerécktrieden. Säin Nofolger soll de republikanesche Kongressdeputéierten John Ratcliffe ginn.

Den Nationale Geheimdéngschtdirekter koordinéiert an iwwerwaacht d'Aarbecht vun den amerikanesche Geheimdéngschter, wéi zum Beispill vum Auslandsgeheimdéngscht CIA. Den

Dan Coats war dacks enger anerer Meenung wéi den Donald Trump. Dat huet ënnert anerem Nordkorea , den Iran a Russland betraff. Den neie Geheimdéngschtdirekter John Ratcliffe dierft däitlech méi op enger Linn mam US President sinn. Den Donald Trump hat e Sonndeg den Owend op Twitter geschriwwen, dass den John Ratcliffe d'Gréisst vun den USA géif verkierperen. Hie sëtzt am US Representantenhaus an de Kommissiounen Geheimdéngscht, Justiz a bannenzeg Sécherheet.