De President huet jo d'Stad eng Baltimore am Bundesstaat Maryland „eekeleg, Rate-befale Schwéngerei“ vernannt.

Den Donald Trump ass de President vun de ganze Vereenegte Staaten. Ma d'Awunner vu Baltimore, Maryland si rosen. De President huet hier Stad eng „ eekeleg, Rate-befale Schwéngerei“ vernannt.

Domat mécht den Donald Trump eng Stad erof, déi an de leschte Joerzéngten op ekonomeschem a sozialem Niveau vill matgemaach huet. Dem Trump seng Twitter-Tirad u Beleidegunge goung hei géint den afroamerikaneschen Deputéierten Elijah Cummings. Hien ass ee groussen Trump Kritiker a representéiert dem Bundesstaat Maryland säi 7. Kongressbezierk am Parlament, e Bezierk, an deem gréisstendeels Afroamerikaner liewen.

AUDIO: Reaktiounen Trump Baltimore - Reportage Tim Morizet

Weider wier Baltimore, dem President Trump no, eng Stad an där kee Liewe wéilt.

Vill Reaktioune koumen aus allen Ecken an den USA. Dem Trump seng Ausso wier héich rassistesch heescht et net nëmmen vun den amerikanesche Minoritéiten.

Den Donald Trump hätt d'Wuert „infested“, op Lëtzebuergesch „befall“, scho méi dacks an de leschte Wochen a Méint benotzt, heescht et op CNN. E Wuert, dat normalerweis benotzt gëtt, fir iwwer Insekten oder soss 6 bis 8-beeneg Déieren ze schwätzen, huet den Trump ënner anerem och d'lescht Woch benotzt, wéi en iwwert déi 4 amerikanesch Kongress-Frae geschwat huet. Dës kéinte jo, wann et hinnen net gefält, an hier gebrachen a Crime-befale Länner zeréckgoen.

Mam Wuert „Befall“ wieren an dësem Kontext kloer Leit mat bronger oder schwaarzer Hautfaarf gemengt gewiescht. An dat wier net okay, heescht et ënner anerem vum CNN Presentateur Victor Blackwell.

Vill amerikanesch Politologe gesinn d'Attack vum Trump als bëlleg Method, fir sech am kommende Wahlkampf ze stäerken. Balitmore, wéi och de Bundesstaat Maryland, ginn den Ament vun den Demokrate reniéiert. An d'Trump-Wieler sinn dofir bekannt, sech géint Groussstad-Politik an géint déi méi liberal Küsten-Politik ze wieren.

Den US-amerikanesche Walkampf ass also a vollem Schwong.