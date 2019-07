Haut liewen en Drëttel méi Tigeren an Indien wéi nach viru véier Joer.

Bal 3'000 Tigere liewen haut an Indien an der fräier Natur. Et wier en "historeschen Erfolleg", sot den Indesche Premierminister Narendra Modi um Méinden. Am Kader vum internationalen Tiger Dag huet d'Regierung déi aktuellste Schätzung virgestallt. D'Tigeren an Indien ginn all véier Joer mat Hëllef vu Kameraen an engem Identifizéierungsprogramm gezielt.

Zesumme mat zwielef anere Länner hat Indien sech 2010 virgeholl, dofir ze suergen datt déi weltwäit Populatioun vun den Tigere sech bis 2022 verduebele géif. Deemools gouf et nëmmen nach ronn 3'200 Tigeren op der Welt. Indien huet säin Zil schonn erreecht, véier Joer virum Delai.

Wéinst illegaler Juegd, Schmuggel an der Zerstéierung vun hirem natierleche Liewensraum ass d'Unzuel vun Tigeren dramatesch zréckgaangen.

Och d'Aarten- an Naturschutzorganisatioun WWF huet sech iwwert d'Noriicht gefreet. Bei enger extrem bedreeter Aart wéi dem Tiger géif et op all eenzel Déier ukommen, sot eng Expertin vun der Organisatioun.