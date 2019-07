De bekannte russeschen Oppositiounspolitiker Alexej Nawalny ass no sengem Traitement am Spidol nees zeréck am Prisong.

Hien hätt eng Zort Nesselsucht gehat, sou heescht et vun den Dokteren. Dat ass eng Reaktioun vum Kierper op eng chemesch Substanz, déi dann een Haut-Ausschlag mat Schwellungen ausléist. Wat genee den Ausléiser war ass awer net gewosst. Et ginn Tester gemaach, ma d'Doktesch vum Nawalny seet, dass wichteg Analysen net géinge gemaach ginn. De Kreml-Kritiker ass am Prisong fir 30 Deeg, well hien zu enger net-autoriséierter Protestaktioun zu Moskau leschte Samschdeg opgeruff hat. Bei dem Protest goufen am Ganzen 1400 Leit festgeholl géint déi e Méindeg iwwerdeems schonn éischt Uerteeler vun de Geriichter geschwat goufen. Däitschland huet an dem Kontext u Moskau appelléiert, fir all d'Demonstrante fräi ze loossen. Et géing um d'Meenungsfräiheet goen. Och Frankräich huet dës Fuerderung un de russesche President geriicht a geet nach e Schrëtt weider: den Alexej Nawalny misst och fräi gelooss ginn.