Bei enger gréisserer Revolte tëscht 2 rivaliséierende Banden an engem brasilianesche Prisong si 57 Prisonéier ëm d'Liewe komm. 16 dovunner goufe gekäppt.

D'Gewalt ass ugaangen, nodeems eng Band an den Zellen-Block vun enger anerer agedronge war. Duerno hunn d'Ugräifer Feier an der Sortie geluecht, sou dass e puer Affer och erstéckt waren.

Et goufen och 2 Giischtercher als Geisele geholl, déi goufen awer no kuerzer Zäit nees fräi gelooss.

Et ginn ëmmer nees gréisser Revolten a brasilianesche Prisongen. Dës sinn extrem iwwerbeluecht. Et ginn aktuelle Chifferen no 700.000 Prisonéier an Brasilien, fir eng Capacitéit vu just 416.000 Plazen.