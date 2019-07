Déi éischt weiblech Buergermeeschtesch vun Amsterdam an d'Sexaarbechterinnen am Red Light District sinn ënnerschiddlecher Meenung, wéi et soll viru goen.

Si wëll d'Kriminalitéit am Quartier De Wallen reduzéieren, géint de Mënschenhandel ugoen an d'Liewensqualitéit verbesseren. Dofir huet d'Buergermeeschtesch vun Amsterdam Femke Halsema 4 Piste virgeschloen. Déi meescht Propositioune stoussen allerdéngs op Kritik vun de Sexaarbechterinne selwer.

Déi gréng Buergermeeschtesch proposéiert nämlech ënnert anerem, déi berühmte Fënsteren, an deene Sexaarbechterinne setzen an op hir Cliente waarden, an en anere Quartier ze réckelen. D'Frae géifen am Moment am Red Light District ausgelaacht a géint hire Wëlle fotograféiert ginn. Aner Optioune wieren d'Rideauen zouzemaachen, d'Fënsteren ze verbidden, oder awer méi Fënsteren z'erlaben.

Protest vun neier Gewerkschaft

Zanter d'Buergermeeschtesch hir Propositioune virgestallt huet, huet sech eng nei Gewerkschaft gegrënnt, déi der Femke Halsema hir Léisungsusätz kritesch gesäit. Red Light United, e Syndikat spezifesch fir Sexaarbechterinnen, déi an der Fënster op hir Cliente waarden, huet eng Enquête bei 170 Aarbechterinne gemaach. 93% vun de Frae wieren dogéint, de Quartier ze verloossen.

D'Gewerkschaft fuerdert vun der Stad, sech méi fir si anzesetzen. Et misst verbuede ginn, d'Sexaarbechterinnen ouni hir Erlaabnis ze filmen an ze fotograféieren an et misst eppes géint respektlost Behuele gemaach ginn. D'Touristeguiden, déi am Red Light District schaffen, missten uerdentlech forméiert sinn. Red Light United proposéiert, zesumme mat der Stad e Qualitéitszertifikat fir Guiden auszeschaffen. Esou kéint garantéiert ginn, datt d'Touriste sech korrekt vis-à-vis vun de Sexaarbechterinne behuelen.

Den Tourismus u sech wier nämlech net de Problem, ma datt dëse sech an de leschte Jore staark verännert hätt. Ëmmer méi Famille mat Kanner a Low Budget-Touriste géifen an d'Géigend kommen, an dat wier net gutt fir hir Aarbecht.

Der Gewerkschaft Red Light United no läit dat um sougenannte Projet 1012. 2007 hunn déi Gemengeresponsabel vun Amsterdam dëse Projet lancéiert, fir d'Prostitutioun weider ze entkriminaliséieren. Doduerch ass d'Unzuel u Stroossen, an deenen et Fënstere gëtt, reduzéiert ginn. Eng Honnert Fënsteren hunn zanterdeem zougemaach.

Un dëser Mesure stéiert sech och de Cor van Dijk, President vun engem Verband vun Entreprisen am Red Light District. Am Guardian sot hien, datt duerch de Projet 1012 virun allem nach op de grousse Stroosse Fënstere wieren an doduerch wier en Deel Anonymitéit verluer gaangen an den Tourismus hätt sech op e puer Plaze konzentréiert.

Der Buergermeeschtesch hir véiert Piste, fir nees méi Fënsteren opzemaachen an domat illegal Aarbecht ze limitéieren, kéint deemno am meeschte Succès bei de Sexaarbechterinnen a bei de Butteker am Quartier hunn. Iwwert de Summer sollen déi verschidden Acteuren, déi betraff sinn, consultéiert ginn, fir déi beschten Approche ze fannen.