En Dënschdeg ass an der Stad Rawalpindi e klenge Militärfliger erofgefall. Leschten offizielle Chifferen no sinn 18 Leit ëm d'Liewe komm.

De Fliger ass géint 2 Auer an der Nuecht iwwert engem Wunngebitt erofgefall an um Buedem explodéiert. Ënnert den Doudesaffer sinn 13 Zivilisten a 5 Crew-Memberen. Et mussen DNA-Tester gemaach ginn, fir d'Affer ze identifizéieren.

De Fliger war op engem normalen Trainingsfluch ënnerwee, wéi dat tragescht Accident geschitt ass.

De Premierminister Imran Khan huet de Famille vun den Affer säi Bäileed ausgedréckt an de Blesséierten eng gutt Besserung gewënscht.

Am Pakistan geschéien an de leschte Joren ëmmer nees déidlech Accidenter mat Fligeren oder Helikopteren. 2016 waren iwwer 40 Leit ëm d'Liewe komm, wéi eng Propellermaschinn a Flamen opgaangen ass.

2010 si bei engem Fligeraccident net manner wéi 152 Mënsche gestuerwen, wéi en Airbus 321 tëscht Karachi an Islamabad an de Bierger erofgefall ass.