Mëtt Mee soll den Neymar eng Fra zu Geschlechtsverkéier gezwongen hunn. D'Ermëttlunge wéinst Vergewaltegung goufen elo zu Sao Paulo ofgeschloss.

De brasilianesche Medien no géing kee Verdacht op esou eng Dot bestoen. D'Decisioun, wéi et am Fall elo weidergeet, hëlt e Grupp vum Parquet, déi op haislech Gewalt spezialiséiert sinn.

D'Police vu Sao Paulo wëll en Dënschdeg eng Pressekonferenz ofhalen. E Porte-Parole vum Neymar wollt näischt dozou soen. Den Neymar, mat 222 Milliounen Ofléis deen deierste Spiller op der Welt, weist sämtlech Virwërf vu sech. D'Fra wier mam Sex averstan gewiescht.

D'Affekote vun der Najila Trindade, déi iwwer WhatsApp de 15. Mee en Treffe mam Neymar an engem Luxushotel zu Paräis arrangéiert hat, halen dru fest, dass den Neymar ugesicht ka ginn. D'Police hätt hir Decisioun ouni wichtegt Beweisstéck geholl. Et géif sech dobäi ëm nach net agereechten Dokumenter no engem Ënnersichung bei engem privat konstatéierte Gynekolog handelen.

Dat presuméiert Affer war eréischt den 31. Mee bei d'Police gaang. Den Handy mat Opname vum Treffen an der Dot wieren op mysteriéis Manéier aus hirer Wunneng verschwonnen. De Parquet huet elo 15 Deeg Zäit, entweder nei Schrëtt ze lancéieren oder de Fall ad acta ze leeën.