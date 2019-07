Grouss Bëschbränn sinn a Sibirien keng Seelenheet. D'Ausmooss vum Feier dëst Joer sinn exzeptionell a kéinten een Impakt à long terme op d'Ëmwelt hunn.

Iwwer 3,2 Milliounen Hektar, also eng Fläch 12,3 Mol sou grouss wéi Lëtzebuerg, ass e Méindeg a Flamen opgaangen. D'Bränn goufen duerch Donnerwiederen ausgeléist, bei Temperaturen iwwer 30 Grad an hu sech dunn duerch staarke Wand ganz séier verbreet. Eng ganz Réi Dierfer a souguer grouss Stied sinn elo komplett am schwaarzen Damp verschwonnen, dee mëttlerweil bis an de Kasachstan gezunn ass. Vollen an déi Regioun hu missten annuléiert ginn.

Ëmweltschützer schloen Alarm. Russland huet net genuch Suen, fir esou geféierlech Bränn ënner Kontroll ze kréien. D'Majoritéit vun de Bränn ass an ganz ofgeleeënen Géigenden an déi russesch Autoritéiten op der Plaz ënnerhuelen eréischt eppes géint Bränn, wann d'Käschte vun der Zerstéierung riskéiere méi grouss ze ginn, wéi d'Käschte vun der Läsch-Operatioun.