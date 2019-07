Den däitsche Chimie- a Pharmakonzern Bayer gouf bis ewell 18.400 Mol an den USA viséiert, wéinst dem Herbizid Glyphosat.

De Chemiesproduzent Monsanto war jo d'lescht Joer vu Bayer opkaf ginn. Fir déi däitsch Entreprise ass den Deal awer no hanne lass gaangen. An dräi Geriichtsprozesser gouf d'Firma scho wéinst dem Produit Glyphosat veruerteelt an huet 3 Persounen aus Kalifornien, déi u Kriibs erkrankt waren, missten entschiedegen. Wéi gesot sinn nach iwwer 18.000 Plainten op.