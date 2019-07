Dobäi war et ëmmer nees de Message vun de Kierchevertrieder fir elo net dem Haass ze verfalen an d'Gesellschaft weider ze splécken.

Op der Frankfurter Gare gouf et en Dënschdeg eng grouss Trauerfeier fir den 8-Joer ale verstuerwene Bouf, deen e Méindeg vun engem 40 Joer ale gebiertegen Eriträer virun een ICE geheit gouf den grad an d'Gare gefuer koum.



Un der Feier hunn honnerte Leit Deel geholl. Dobäi war et ëmmer nees de Message vun de Kierchevertrieder fir elo net dem Haass ze verfalen an d'Gesellschaft weider ze splécken. Et misst een zesummenhalen.



De presuméierten Täter huet an der Schwäiz gewunnt an gëtt elo wéinst Mord an duebelem Mordversuch ugeklot. Hien hat och d'Mamm op d'Schinne geheit an et bei enger 3. Persoun versicht, béid konnten sech awer mat Zäit a Sécherheet bréngen.

De 40 Joer alen Eriträer gouf zanter Deeg an der Schwäiz gesicht, wéinst Aggressiounen.