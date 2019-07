Washington hat Berlin offiziell gefrot fir bei enger internationaler Militär-Missioun am persesche Golf op der Strooss vun Hormus ze hëllefen.

Dëst zesumme mat Frankräich a Groussbritannien.

Hannergrond sinn déi rezent Attacke vum Iran op d'Handelsschëffer déi op dëser Route fueren. An Däitschland ginn et awer massiv Retizenzen. An dat net eleng well sech Berlin militäresch wëll zeréckhalen, mee och well sou eng Sécherheetsmissioun géing géint d'Zil vun der Deseskalatioun goen. Zanter dass d'USA aus dem internationalen Atom-Deal mam Iran erausgeklomme sinn, versiche Frankräich an Däitschland nämlech den Accord mat Teheran um Liewen ze halen.

Anerersäits erwaart déi däitsch Wirtschaft awer och, dass dësen Handelswee geschützt gëtt. Et wär eng vun den wichtegste Strecke fir d'Weltwirtschaft an deemno och fir Däitschland.