Et gi ganz kloer inhaltlech Ënnerscheeder tëscht de ganz lénken an den éischter moderate Kandidate fir d'Presidentschaftswalen an den USA.

En Dënschdeg den Owend hu sech 10 Demokraten, vun am Ganzen 25, op der amerikanescher Télé een Duell geliwwert bei dem kloer gouf, dass déi inhaltlech Ënnerscheeder tëscht de ganz lénken an éischter méi moderate Kandidate ganz däitlech sinn. Perséinlech Attacke goufen et keng.

Favorit an dëser Course fir d'Presidenschaftskandidatur bei de Walen 2020 ass de fréier Vizepresident Joe Biden. Seng Sondagewäerter leien am Schnëtt bei Ronn 34 Prozent Zoustëmmung, also méi wéi duebel sou vill wéi bei all den Aneren.

Gutt Aussiichten hunn awer och Kandidate wéi d'Senateurin Elisabeth Warren, déi sech wëll mat Konzerner a Lobbyen uleeën oder de beléifte 77-Joer-ale Bernie Sanders, dee super-aggressiivt Handele fuerdert fir de Klimawandel ze bremsen a seet, dass eng Gesondheetsversuergung e Mënscherecht ass.

Dem President Donald Trump kéim e ganz sozialistesch gepräägten Demokraten-Kandidat natierlech geleeën, well hien mat kloren Feindbiller schonn eemol e Walkampf mat Succès gewonnen huet.