E männlecht südlecht Breitmaulnashorn ass no enger kënschtlecher Befruchtung am US-Bundesstaat Kalifornien op d'Welt komm.

Et ass fir d'éischte Kéier, datt eng kënstlech Befruchtung bei engem südleche Breitmaulnashorn gelongen ass. D'Gebuert huet eng hallef Stonn gedauert a wier ganz gutt verlaf, soten déi Responsabel vum Zoo. Der Mamm an dem Kallef géif et gutt goen. D'Nashorn-Mamm, déi Victoria heescht, war am Mäerz 2018 befrucht ginn an huet 493 Deeg laang gedroen.

Déi kleng Sensatioun, déi den Ziichter zu San Diego gelongen ass, gëtt de Wëssenschaftler Grond fir Hoffnung. D'Gebuert vun deem klengen Nashorn kéint nämlech dozou bäidroen, ze verhënneren datt déi nërdlech Breitmaulnashörner net ausstierwen.

D'Populatioun vun de südleche Breitmaulnashörner gëtt ëmmer méi kleng, virun allem wéinst Braconnieren, déi am Duerchschnëtt all 8 Stonnen en Nashorn Dout maachen. Et ginn awer nach 18'000 Déieren an der fräier Natur. Hir nërdlech Cousine si quasi verschwonnen. Et ginn nach zwee weiblech Deieren, dat lescht männlecht ass zejoert gestuerwen.

D'Ierfgutt vun enger Dosen nërdleche Breitmaulnashörner ass awer versuergt ginn. D'Iddi ass, déi südlech Breitmaulnashörner als Leihmutter ze huelen.

Dat klengt Nashorn am Zoo zu San Diego wäert iwwregens geschwënn e Kolleg kréien. Et ass nämlech nach en zweet Nashorn kënschtlech befrucht ginn, dat säi Klengt am September oder Oktober wäert op d'Welt bréngen.

Raren Nowuess an der Belsch

An engem belschen Zoo sinn direkt 2 wäiss Nashörner schwanger ginn. Fir eng vum Ausstierwe menacéiert Aart ass dëst eng Sensatioun. Enn dëst Joer sollen déi 2 Nashorn-Puppelcher op d'Welt kommen.

D'Nouvelle, dass d'Nashorn-Dammen Elie a Madiba op natierlech Manéier vum Männchen Jobi Nowuess erwaarden, koum dee selwechten Dag, nodeems den Zoo vu San Diego hire Succès annoncéiert huet.

Fir d'Protektioun vu der Aart wier dëst eng "fantastesch" Nouvelle, sou d'Porte-Parole vum Zoo Calire Gilissen. Den Ament ginn et ronn 18.000 wäiss Nashörner a fräier Natur, sinn awer extrem menacéiert. All 8 Stonne stierft een Nashorn duerch Wëlderer.