Wéi et heescht, koum den hollännesche Geschäftsmann, op Demande vun de franséischen Autoritéiten, zu Calpe am Oste vu Spuenien an de Garde à Vue.

Am Zesummenhang mat dësem Skandal war de Mann am Abrëll a Frankräich zu enger Prisongsstrof vun zwee Joer veruerteelt ginn. Hie war deemools net fir de Prozess ugetrueden. 500 Tonne Päerdsfleesch waren als Rëndsfleesch a Supermarchéen uechter ganz Europa ënnert anerem als Fäerdeg-Lasagne oder als Chili con Carne verkaf ginn.