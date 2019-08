Déi amerikanesch Regierung huet den iraneschen Ausseminister Mohammed Dschawad Sarif op d'Lëscht vun de Sanktioune gesat.

De Sarif wier dat internationaalt Gesiicht vun dësem Regimme, dee Propaganda an Desinformatiounscampagnen duerchféiert, fir den iraneschen Nuklearprogramm, ballistesch Rakéiten an Terrororganisatiounen ze ënnerstëtzen, heescht et aus den USA.

Dem iraneschen Diplomatiechef seng Bankkonten a säi Verméigen an den USA wieren agefruer ginn. All US-Bierger krute verbuede mat him Geschäfter ze maachen.

Déi nei Sanktiounen géint den iraneschen Ausseminister dierften d'Spannungen tëscht béide Länner nach weider verschäerfen. Sanktioune gëllen ënnert anerem schonn géint den Ieweschte Leader vum Iran, den Ajattollah Ali Chamenei. De Sarif selwer huet d'Sanktiounen schaarf kritiséiert an anengems betount, dass se keng Repercussiounen hätten, weder op hien nach op seng Famill. Hien hätt nämlech kee Besëtz baussent dem Iran