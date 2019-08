Déi amerikanesch Zentralbank huet fir d'éischte Kéier zanter Enn 2008 de Leetzëns erofgesat, an zwar ëm 0,25 Punkten.

E läit elo bei 2,0 bis 2,25 Prozent. Dat huet d'Federal Reserve e Mëttwoch bekannt ginn.

Als Ursaach huet d'Zentralbank d'Onsécherheeten wéinst der Wirtschaftsentwécklung genannt. De Chef vun der Fed, Jerome Powell, huet iwwerdeems drop higewisen, dass déi amerikanesch Zentralbank keng weider Zënsreduktiounen fir dëst Joer envisagéiert. Den US President Trump huet d'Erofsetze vum Leetzëns kritiséiert. Him géif et net wäit genuch goen, sou den Donald Trump, den de Chef vun der Federal Reserve och perséinlech attackéiert huet. Dësen hätt op e neits enttäuscht, sou den US President.