14 Joer laang gouf driwwer debattéiert. Elo ass et souwäit. Um 1. August trëtt an Holland dat sougenannte Burkaverbuet a Kraaft.

Kleeder déi d'Gesiicht verdecken, wéi zum Beispill eng Burka oder ee Schleier, duerfe vun elo un net méi an ëffentleche Gebaier, wéi Schoulen, Spideeler, Administratiounen oder och a Bussen an am Zuch gedroe ginn.

Den Inneministère huet d'Gemengen an déi zoustänneg Administratiounen opgeruff, de Verbuet och duerchzesetzen.

Wann eng Persoun refuséiert hiert Gesiicht ze weisen, riskéiert si eng Geldstrof vun op d'mannst 150 Euro.

De Verbuet gëllt och fir Helmer, déi de Kapp an d'Gesiicht bedecken souwéi Kagullen. Et ass allerdéngs net kloer, ob d'Burkaverbuet och effektiv duerchgesat gëtt. Eng ganz Partie Stied souwéi Kliniken, den ëffentlechen Transport an d'Police hu schonn annoncéiert, dass si sech net wäerten drunhalen.

Als éischt Land an Europa hat Frankräich am Joer 2011 d'Vollverschleierung verbueden. Eng Partie Länner sinn nogezunn.

Hei zu Lëtzebuerg gëllt sou ee Verbuet zanter leschtem Joer. Och hei ass et verbueden, säi Gesiicht mat enger Burka oder engem Niqab, op verschiddenen ëffentlechen Plazen ze verdecken. Dat gëllt fir den ëffentlechen Transport, Schoulen, Maisons-Relaisen, viru Geriicht an an ëffentlechen Administratiounen. Op der Strooss ass et nach ëmmer erlaabt.