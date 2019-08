De President vun de Vereenegte Staaten wollt d'Medieberichter iwwert den Doud vum presuméierten Al-Qaida-Leader net kommentéieren.

Den Hamza bin Laden ass dout, dat mellen US-Medien. NBC mellt, si hätte vun dräi US-amerikanesche Beamte confirméiert kritt, datt se Informatiounen iwwert den Doud vum Osama bin Laden sengem Fils hätten, ouni awer weider Detailer iwwert d'Plaz oder d'Zäit ze ginn.

Kuerz drop huet d'New York Times zwee US-Beamten zitéiert, déi gesot hu si wéissten, datt de presuméierte Leader vun der Al-Qaida bannent de leschten zwee Joer ëmbruecht gouf. Dat wärend enger Militäroperatioun un där och d'Vereenegt Staate bedeelegt waren.

Den Donald Trump ass am Oval Office vu Journalisten op d'Meldung vun NBC ugeschwat ginn, wollt dës awer weder confirméieren, nach niéieren. "Ech well dat net kommentéieren", sot de President.

Aus béide Medieberichter geet ervir, datt et kéint sinn datt den Hamza bin Laden scho laang dout war, wéi den US-amerikaneschen Ausseministère am Februar dëst Joer e Kappgeld vun $1 Millioun ugekënnegt huet.

Den Hamza bin Laden, ëm déi 30 Joer al, ass de 15. vun 20 Kanner vum Osama bin Laden. D'USA ginn dovunner aus, datt hien eng wichteg Roll an der Terror-Organisatioun Al-Qaida gespillt huet. Hien hätt a Videoen zu Gewalt géint d'Vereenegt Staaten an aner Länner opgeruff, virun allem fir de Mord u sengem Papp am Pakistan am Mee 2011 ze rächen. Hie soll preparéiert gi sinn, fir eng weltwäit Dschihad-Beweegung, mat aneren dschihadistesche Beweegunge wéi dem Islamesche Staat, ze féieren. Wou hie gelieft huet ass onkloer.