Direkt hannert der Lëtzebuerger Grenz a Frankräich koum et zu enger Messerpickerei, bei där e Jong vu 17 Joer ëm d'Liewe komm ass.

3 Jugendlecher aus der Gemeng Fameck, direkt hannert der Lëtzebuerger Grenz goufen e Mëttwoch den Owend vun engem anere Jonken aus der Nopeschgemeng Uckange mat engem Messer blesséiert. Ee vun den 3 Affer, e Jugendleche vu 17 Joer, gouf sou uerg blesséiert, dass en d'Messerpickerei net iwwerlieft huet.

Den Täter gëtt zanter e Mëttwoch den Owend vun der franséischer Police gesicht. Eng 50 Policebeamten a Gendaarme goufe fir d'Sich mobiliséiert.

Den Ament ass nach net gewosst, wat den Ausléiser fir dës Dot war. Geschitt ass dat ganz an enger Sportshal an der Stad Fameck selwer. 2 vun den 3 jonke Männer sinn duerno uerg blesséiert an d'Spidol op Mercy transportéiert ginn. Déi loutrengesch Medie fäerten elo eng Gewalt-Spiral.