Zwee Deeg nodeems eng Persoun zu Goma an der Demokratescher Republik Kongo un Ebola gestuerwen ass, mécht den Noper Ruanda d'Grenz zou.

Ronn zwou Millioune Mënsche wunnen an der Stad Goma, an där vill Leit iwwert d'Grenzen ewech och schaffe ginn. Elo däerf awer kee méi vu Goma iwwert d'Grenz an de Ruanda.

Kuerz virdru war eng Persoun zu Goma un Ebola gestuerwen an et war eng weider Infektioun bei engem Meedche vun engem Joer detektéiert ginn. Scho virun zwou Woche war een Doudesfall zu Goma op de Virus zeréck ze féieren.

Viru genee engem Joer hat d'Demokratesch Republik Kongo dee rezentsten Ausbroch vun Ebola der Weltgesondheetsorganisatioun gemellt. Zanterhier si ronn 1.800 Persounen un der Krankheet gestuerwen.