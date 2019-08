D'Strooss vun Hormus verbënnt de Persesche Golf mam Golf vum Oman an ass wichteg fir de Schëffsverkéier.

De Begrëff d'Strooss vun Hormus huet een an de leschte Wochen dacks héieren. Et ass eng vu deene wichtegste Waasserstroosse vu der Welt an huet eng enorm Bedeitung fir den Transport vu Pëtrol. Dofir ass de Kanal schonn zanter Joren een politescht Sträitthema.

AUDIO: Strooss vun Hormus - Reportage Dana Conrardy

D'Strooss vun Hormus verbënnt de Persesche Golf mam Golf vum Oman an ass wichteg fir de Schëffsverkéier. De Passage grenzt un den Iran am Norden an un den Oman am Süden. D'Strooss vun Hormus ass un hirer schmuelster Plaz manner wéi 50 Kilometer breet. De Kanal ass ee wichtege Lien tëschent de Pëtrol-Produzenten an der Regioun, wéi Saudiarabien, Iran oder d'Emirater an de Marchéen an Asien, Europa an Nordamerika.

Am Fall vun enger Blockad vu der Strooss vun Hormus kënnt et zu engem Manktem u Ressourcen, wat eng staark Hausse vu den Pëtrolspräisser mat sech zéie kann. Den Iran dreet ëmmer nees domat, fir d'Mieresstrooss als Drockmëttel ze benotzen, well een Deel vun der Mieresstreck féiert duerch iranesch Territorialgewässer.

Wann d'USA ee Militärasaz op iranesche Gebitt virhätten, kéint den Iran d'Strooss vun Hormus blockéiere loossen. Dowéinst kënnt et ëmmer nees zu politesche Konflikter. 2012 huet den Iran mat enger Blockad vum Kanal gedreet, dëst als Reaktioun op d'Sanktiounen, déi d'EU an d'USA wéinst dem iraneschen Atomprogramm verhaangen haten.

Mëtt Juli huet den Iran och ee briteschen Tanker festgesat, well en déi international Virschrëften net respektéiert hat an vun der falscher Säit an d'Strooss vun Hormus eragefuer ass. Groussbritannien fuerdert dowéinst eng europäesch Schutzmissioun fir d' Schëffer an d' Strooss vun Hormus ze begleeden. Iwwerdeems ginn d’Diskussiounen iwwert e Militärasaz weider.