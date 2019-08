De britesche Premier Boris Johnson huet am Parlament zu London nach just eng hauchdënn Majoritéit.

Déi scho knapp Majoritéit ass no Komplementarwalen op eng eenzeg Stëmm geschmolt. Déi konservativ Tories hunn e Sëtz an engem Walkrees am Oste vu Wales un déi pro-europäesch Liberaldemokrate verluer. Am Parlament hunn déi Konservativ an hire Koalitiounspartner DUP aus Nordirland elo nach just 320 Sëtz géintiwwer 319 Deputéiert vun der ganzer Oppositioun.