D'USA hunn elo definitiv d'Enn vum Ofrëschtungsvertrag mat Russland confirméiert.

Um Freideg ass dëst sougenannten INF-Ofkommes, dat ee Verbuet vun nukleare Mëttelstreckesystemer festhält, nämlech op en Enn gaangen. Domat kënne béid Länner nees ouni Restriktiounen sou Waffe bauen.

Béid Länner hunn den Vertrag also net renouvelléiert. Moskau wär der Invitatioun fir säi sougenannten „Marschflugkörpersystem“ vum Typ SSC-8 ze zerstéieren, deen eigentlech och net konform mam INF-Vertrag ass, nämlech net nokomm, erkläert den amerikaneschen Ausseminister Mike Pompeo.

D'USA kéinten dofir net um Vertrag festhalen. Russland géing also d'Verantwortung fir d'Enn vun dësem Ofkommes droen.

Donieft huet den Pompeo betount, dass den Donald Trump en neit Kapitel an der Rëschtungs-Geschicht wollt opschloen. Dofir ass et d'Opfuerderung u Russland an un China, fir d'Geleeënheet ze notzen.

D'Zil dovunner wär, méi Sécherheet fir déi concernéiert Staaten an déi ganz Welt.