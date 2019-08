An der thailännescher Haaptstad ass den Ament de Sommet vun de südostasiateschen ASEAN-Staaten.

Wéi et heescht, wieren op d'mannst zwou Persoune liicht blesséiert ginn.

Eng vun de Bommen ass wärend dem Beruffstrafic an der Géigend vun enger Gare detonéiert. Hei wier kengem eppes geschitt. Op op d'mannst dräi weidere Plaze solle Bommen explodéiert sinn. Bei de Blesséierten handelt et sech ëm zwee Aarbechter. Wien dohannert stécht, ass bis ewell net gewosst. D'Sécherheetsmesuren goufen an tëscht zu Bangkok verschäerft.