Nordkorea huet op en Neits zwou Kuerzstreckerakéiten vu senger Ostküst aus ofgeschoss.

Dat wier schonn den drëtte Rakéitentest bannent e puer Deeg gewiescht, heescht et vu Südkoreanescher Säit. Et géif een d'Situatioun suivéieren, sollten et weider Tester ginn. Et wier een an heegster Alarmbereetschaft.

D'lescht Woch hat Nordkorea Rakéiten ofgeschoss an dës als Reaktioun op südkoreanesch Militärübunge bezeechent. Virun zwee Deeg wier dunn en neien Rakéitestart-System getest ginn. Experte gesinn an dësen Tester virun allem ee Message un d'Adress vun den USA