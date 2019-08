E Mann huet eng ganz Famill ëmbruecht. D'Motiv soll Jalousie gewiescht sinn. Bei den Affer handelt et sech ëm 3 Fraen, zwee Männer an ee Kand vun 10 Joer.

Dat melle kroatesch Medien. Ee Puppelche vu 7 Méint blouf verschount.

Den Täter huet seng Affer erschoss. No der Dot ass hie geflücht. Stonnelaang huet d'Police no him gesicht. Hie gouf méi spéit net wäit ewech vum Tatort fonnt. De Mann hat sech selwer ëmbruecht.

Déi kroatesch Medien schreiwe vun engem Massaker zu Zagreb. Een Enquêteur sot, dass hie wärend 30 Joer Déngscht, nach ni sou eppes gesinn hätt. Dëst Verbrieche gëllt, ofgesi vum bluddege Biergerkrich an den 90er Joren, als schlëmmste Mord an der rezenter Geschicht vu Kroatien.