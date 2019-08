Een 30 Joer ale Rumän gouf vun der Bundespolizei Tréier un d'Lëtzebuerger Autoritéiten iwwerginn.

De Mann gouf mat engem europäesche Mandat d'Arrêt vun 2017 gesicht, well hie wéinst Proprietéitsdelikter, also Déifställ zu Lëtzebuerg opgefall war.

Seng Zäit an Däitschland huet de Mann och am Prisong verbruecht, zu Saarbrécken. Hie war och do der Police keen Onbekannten.

Insgesamt ass hie 15 Mol opgefall. Hie gouf vum Geriicht zu Saarbrécken zu 3 Joer an 2 Méint Prisong veruerteelt wéinst schwéierem Banden-Déifstall.