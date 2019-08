An Indonesien huet de Buedem an der Nuecht mat enger Stäerkt vun 6,9 Punkten op der Richterskala geziddert.

Iwwer 100 Gebaier wieren éischten Informatiounen no beschiedegt ginn. Et gouf och een Doudesaffer an eng sëlleche Blesséierter.

Fir de Westen vun der Insel Java gouf och eng Tsunami-Warnung ausgeruff, déi kuerz drop awer nees konnt annuléiert ginn ass.