An Däitschland ginn et, wéi all Joer an de Summerméint, nees ferme Problemer an den Déierenasyler. Se sinn a ville Regiounen komplett iwwerlaf.

Dat wier schonn de Rescht vum Joer net vill besser, mä an der Vakanzenzäit géif et richteg chaotesch ginn, gëtt de President vum däitschen Déiereschutz-Verband, den Thomas Schröder, e Samschdeg an däitsche Medien zitéiert. Problematesch wier et fir och d'Opfangstatiounen, well ëmmer méi exotesch Déieren géifen ofgi ginn, wéi Schlaangen, Eidechsen oder Vugelspannen. Op esou Déierenaarte wier een net richteg preparéiert. Den Déiereschutz-Verband fuerdert dofir eng Zort Positiv-Lëscht wéi eng Déieren privat däerfe gehale ginn. Den Ament wier nämlech bis op ganz wéineg Ausnamen, quasi alles erlaabt.