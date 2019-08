Déi italienesch Garde-Côte huet 2 schwanger Fraen vun engem Rettungsschëff vun der Hëllefsorganisatioun Proactiva Open Arms a Sécherheet bruecht.

Déi am néngten an am aachte Mount schwanger Frae sinn zesumme mat enger Schwëster ofgeholl ginn, huet de Chef vun der Organisatioun Oscar Camps e Samschdeg de Moien op Twitter matgedeelt. Bei enger vun de Fraen hätten d'Wéie schonn ugefaangen, esou Proactiva.

D'Schëff hat méi wéi 120 Migrante virun der libescher Küst opgeholl a sicht den Ament no engem sécheren Hafen. Italien hat d'Entrée refuséiert.