Bei Schëss an engem Supermarché am texaneschen El Paso sinn e Samschdeg op d'mannst 15 Leit ëm d'Liewe komm. D'Hannergrënn vun der Dot sinn onkloer.

Mir hunn antëscht 15 bis 20 Affer, mir kennen d'Zuel vun den Doudegen net, dat huet den texanesche Vize-Gouverneur Dan Patrick e Samschdeg dem Noriichtesender Fox News kuerz no der Schéisserei an engem Supermarché zu El Paso gesot. De Buergermeeschter Dee Margo huet iwwerdeems matgedeelt, datt nom Virfäll dräi Verdächteger am Akafszenter Cielo Vista festgeholl goufen. D'Schéisserei soll an engem Walmart Supermarché gewiescht sinn.

An den USA kënnt et reegelméisseg zu Schéissereien. En Dënschdeg ware bei esou engem Virfall am Bundesstaat Mississippi zwee Mënschen ëm d'Liewe komm an ee Polizist war blesséiert ginn.