A Griichenland gouf et e Samschdeg méi en zolidd Äerdbiewen.

Virun der Küst vun der Vakanzeninsel Kreta huet de Buedem mat 4,8 Punkten op der Richterskala geziddert. Schued oder Blessléierter hätt et awer net ginn. Et ass awer ewell schonn dat drëtt Biewe bannent just enger Woch am Gebitt ronderëm Kreta, wou jo all Summer och vill Lëtzebuerger Vakanz maachen.