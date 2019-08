Den Amazonas-Reebësch a Brasilien gëllt als déi gréng Long vun eisem Planéit. Richteg schützen, wëll de brasilianesche President Bolsonaro déi awer net.

Et wéilt een zwar haart géint déi illegal Holzproduktioun virgoen, mä vu staatlecher Säit schützen, doriwwer geet bis ewell net rieds.

De Chef vum brasilianesche Weltraum-Fuerschungs-Institut gouf e Freideg entlooss, well hie Satellitte-Biller publizéiert hat, déi d’Ausmooss vun der Zerstéierung vum Amazonas an de leschte Jore géife beleeën. Deemno wier am leschte Joer bal 90% méi Holz gehae ginn, wéi nach dat Joer virdrun.

De Bolsonaro gëllt als enke Frënd vun der Agrar-Lobby an hat rezent och d’Iddi an d’Spill bruecht, souguer geschützten Dschungel-Regiounen ëmzehaen, sou dass se landwirtschaftlech kéinte genotzt ginn.