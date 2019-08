D'Auswierkunge ware bis an d'Präfektur Fukushima ze spieren. Den Epizenter war eng 50 Kilometer vun der Küst ewech.

Virun der japanescher Ostküst gouf et en Äerdbiewe vun der Stäerkt 6,2 op der Richterskala. Bis e Sonndeg de Mëtteg gouf et keng Tsunami-Warnung.



2011 waren an där Géigend no engem Äerdbiewen an engem Tsunami 20.000 Mënschen ëmkomm. An der Atomzentral Fukushima ware radioaktiv Substanze fräigesat ginn.