Den Zoustand vum Kand ass ganz kritesch. De Bouf ass no Aussoe vun der Police um Daach vum fënnefte Stack vum Musée opgeschloen.

Dramateschen Tëschefall e Sonndeg zu London, an der bekannter Tate Modern Gallery. Ee Jugendleche vu 17 Joer soll um 10. Stack vum Gebai ee Jong vu 6 Joer vun enger Aussiichtsplattform gestouss hunn.

Visiteuren hunn dee Jugendlechen no der Dot festgehalen, dee kuerz drop vun der Police festgeholl gouf. Wéi et vun Aenzeien heescht, hätt dee jonke Mann roueg do gestanen. Dat huet Scotland Yard bekannt ginn. Den Zoustand vum Kand ass allerdéngs ganz kritesch. De Bouf ass no Aussoe vun der Police um Dach vum fënnefte Stack vum Musée opgeschloen. Hie gouf direkt mam Rettungshelikopter an ee Spidol transportéiert.

Wéi et e Méindeg de Moien heescht, hätten d'Dokteren d'Nuecht iwwer ëm säin Iwwerliewe gekämpft. No Donnéeë vun der Police ginn et keng Indicen, dass dee Jugendlechen de Bouf kannt huet. D'Dot ass e Sonndeg de Mëtteg geschitt. Zu deem Zäitpunkt sollen Dausende vu Visiteuren am Musée gewiescht sinn, dorënner vill Famille mat Kanner.