Um Fluchhafen goufen iwwer 100 Volle gestrach. Eng sëlleche Mataarbechter hate sech fir dëse Méindeg krankgemellt. Chaos gouf et och am Beruffstrafic.

Demonstranten hunn eng sëlleche Metrosstatioune blockéiert.

D'Protestbeweegung zu Hongkong wëll mat dësem Streik den Drock op d'Regierung erhéijen. Dausende vu Leit sollen um Méindeg hier Aarbecht néier leeën. De Streik soll déi grouss Onzefriddenheet vun de Bierger vun Hongkong mat der politescher Ongerechtegkeet ausdrécken, huet et e Sonndeg an enger offizieller Matdeelung vun der Protestbeweegung geheescht.

D'Premierministesch Carrie Lam huet iwwerdeems d'Gewalt wärend den Demonstratiounen an der Stad schaarf veruerteelt. Si huet annoncéiert, dass d'Regierung decisiv dogéint wëll virgoen. Observateure gesinn an de Protester déi schwéierst politesch Kris zu Hongkong zanter der Restitutioun u China virun 22 Joer. Zanter 9 Wochen elo schonn sinn d'Protester am gaangen.

Carrie Lam

Ronn 24.000 Leit aus 20 Secteure wëlle sech un der Aktioun vun dësem Méindeg bedeelegen.