Eng Explosioun am Zentrum vu Kairo huet offiziellen Informatiounen no op d'mannst 19 Doudesaffer gefuerdert. 30 weider Persoune solle blesséiert gi sinn.

Dat huet den egyptesche Gesondheetsministère an der Nuecht op e Méindeg bekannt ginn. Wéi et heescht wier no der Kollisioun vun direkt e puer Autoen zu dëser Explosioun komm. D'Ongléck ass net wäit ewech vum nationale Kriibsfuerschungsinstitut zu Kairo geschitt. Dëse läit an der Géigend vum Nil, just e puer Kilometer vun der Tahrir-Plaz ewech. Ronderëm sinn eng ganz Partie Regierungsgebaier, dorënner de Justizministère, de Büro vum Premierminister an eng sëllechen Ambassaden. An den egyptesche Medie geet Rieds vun enger Gasexplosioun. Bis ewell gouf déi genee Ursaach vun der Explosioun awer nach net determinéiert.