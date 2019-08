An Italien gouf ee Jong vun 12 Joer uerg verwonnt, wéi Onbekannter eng Poubelle op d'Zelt geheit hunn, an dem de Jong mat senger Famill geschlof huet.

D'Famill ass aus Frankräich, an hat op enger Plage an der Regioun Ligurien, am Norde vun Italien gezelt. D'Poubelle gouf aus 20 Meter Héicht op d'Zelt geheit. De Jong gouf dobäi uerg um Kapp verwonnt. Hie gouf direkt an ee Spidol zu Genua transportéiert. Am Zelt louchen nieft dem Jong och seng Elteren an seng zwou méi al Geschwëster.

Déi betraffe Famill geet vun engem kriminellen Akt aus an huet een Appell an den italienesche Medien un eventuell Zeie gemaach sech der Police ze mellen.

D'Motiv kéint Roserei iwwer illegal Camper sinn.