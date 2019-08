An enger Schwämm soll de Jong sech probéiert hunn, un engem 13 Joer jonke Meedchen ze vergoen.

Zu München an Däitschland koum e 14-Järegen no engem sexuellen Iwwergrëff op e Meedchen vun 13 Joer an enger Piscine an Untersuchungshaft. Dem Schüler gi sexuellen Abus, Kierperverletzung a Menace reprochéiert, esou sot e Spriecher vun der Police der däitscher Noriichtenagence. Den Jugendleche wär an der leschter Zäit duerch e puer Delikter opgefall.

Der Police no hätt de Jugendleche sech de leschten Donneschden mam Affer an engem Kolleg an der Schwemm getraff. Do hätt hien d'Meedchen an e Vestiaire gelackelt, begrapscht an opgefuerdert, hien oral ze befriddegen. D'Meedchen huet sech mat aller Force gewiert, doropshin huet de presuméierten Täter d'Affer mam Hals geholl, geschloe a menacéiert. De Schüler gouf duerno bei sengen Elteren doheem vun der Police festgeholl.