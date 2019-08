Wéinst der Verbreedung vun der liewensgeféierlecher Infektiounskrankheet Ebola an der Demokratescher Republik Kongo huet d'WHO den Noutstand ausgeruff.

Op den 31. Juli gouf et een Total vun 2.687 Fäll, bei deene Persounen entweder infizéiert goufen oder am Verdacht stounge vun Ebola erkrankt ze sinn - 1.622 vun dëse Leit sinn un de Suitte vun der liewensgeféierlecher Infektiounskrankheet verstuerwen. Dës Epidemie-Well vun Ebola gehéiert zu der zweetschlëmmster iwwerhaapt an ass déi gréissten an engem Gebitt, wou et nach reegelméisseg zu Konflikter kënnt.

UNICEF mécht een Opruff fir Donen

Well et sech ëm eng Course géint d'Zäit handelt an déi krank Persounen esou séier wéi méiglech Hëllef brauchen, huet d'ONG UNICEF een Appel de fonds lancéiert.

Hëllefe kann ee mat engem Online-Don op unicef.lu/ebola oder per Iwwerweisung op de Kont CCPL LU71 1111 2144 2050 0000 mat dem Vermierk "Ebola".