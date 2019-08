D'USA hunn dat asiatescht Land formell beschëllegt d'Wärung ze manipuléieren.

Den amerikanesche Finanzminister Steven Mnuchin sot e Méindeg, dass China ee "Wärungs-Manipulateur" wier. Do virdrun war de chinesesche Yuan op den déifsten Niveau zanter ronn engem Joerzéngt gefall. En huet déi symbolesch Grenz vu 7 Yuan den Dollar iwwerschratt. Den US President Trump reprochéiert China ëmmer nees, seng Wärung kënschtlech ofzewäerten, fir d'Wirtschaft ze stäerken. Déi amerikanesch Regierung hat Peking bis elo awer nach net offiziell als Wärungs-Manipulateur beschëllegt. Ee méi schwaache Yuan favoriséiert chinesesch Exporter a reduzéiert d'Suitte vu Stroftaxen. Tëscht den USA a China dominéiert zanter engem Joer een Handelssträit. Zanterhier iwwerbidde sech béid Länner ëmmer nees mat géigesäitege Stroftaxen.

Op den éischte Bléck kéint déi chinesesch Rechnung opgoen. Peking huet sech allerdéngs an engem geféierleche Spill engagéiert, well d'Entwäerte vum Yuan kontraproduktiv ka ginn, andeem et eng weider Kapitalflucht ka provozéieren.

Net ze vergiessen dass fir d'Chinesen d'Importwuere méi deier ginn an Zäiten, wou d'chinesesch Wirtschaft esou lues wiisst wéi zënter Joren net méi. Wa Peking Washington richteg mat der Guergel wéilt huelen, géifen et aner Mëttel ginn. Peking huet ëmmerhin fir iwwer 1.000 Milliarden US-Dollar amerikanesch Scholdschäiner. "En attendant" halen d'Bourssen den Otem un.

INF-Vertrag: China warnt d'USA



China huet d'USA virdru gewarnt Mëttelstreckerakéiten an Asien ze stationéieren, dat nodeems den Ofrëschtungsvertrag fir Atomwaffen tëscht China an den USA d'lescht Woch ofgelaf ass. China géif all néideg Mesuren ergräifen, fir di national Sécherheetsintressien decisiv ze verdeedegen, heescht et aus dem chinesesche Verdeedegungsministère. Wann d'USA dëse Wee géifen aschloen, hätt dat seriö negativ Konsequenzen op déi international a regional Sécherheetssituatioun. Do virdrun hat sech den US-Verdeedegungsminister Mark Esper fir eng Stationéierung vu Mëttelstreckerakéiten am Asien-Pazifik-Raum ausgeschwat. Déi amerikanesch Regierung wéilt dëst sou séier wéi méiglech realiséieren, wa méiglech bannent e puer Méint. De sougenannten INF-Vertrag war am Joer 1987 während dem Kale Krich tëscht den USA Russland ausgehandelt ginn an huet virgesinn, dass béid Säiten op atomar Mëttelstreckerakéite géife verzichten. Elo gëtt gefaart, dass et zu engem neie Wettrëschten tëscht béide Länner kënnt.