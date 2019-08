Nordkorea soll op en neits e Rakéitentest duerchgefouert hunn, dëst als eng Reaktioun op ee gemeinsame Militärmanöver vu Südkorea an den USA.

Wéi et vum südkoreanesche Militär heescht, wieren um Dënschdeg de Moien zwou presuméiert Kuerzstreckerakéiten vun der Westküst aus ofgeschoss ginn. Si wieren iwwert déi koreanesch Hallefinsel geflunn an no ronn 450 Kilometer an d'Mier gefall.

Et war schonn dee véierte Rakéitentest vun Nordkorea bannent manner wéi zwou Wochen. Kuerz virdru war et den Optakt vun engem Militärmanöver tëscht den USA a Südkorea, dee schonn am Virfeld fir rose Reaktiounen vu Säite vun Nordkorea gesuergt hat. Dëse Manöver géif géint d'Accorden tëscht Nordkorea an den USA a Südkorea verstoussen, heescht et vu Pjöngjang. Et géif sech ëm aggressive Krichsübungen handelen, wärend deenen eng Iwwerraschungsattack op Nordkorea géif simuléiert ginn, gëtt een Spriecher vum nordkoreaneschen Ausseministère zitéiert. Nordkorea géif dowéinst keng aner Wiel bleiwen, wéi Waffen zu senger eegener Verdeedegung z'entwéckelen, ze testen an anzesetzen.

Weider war et den Appell, dass wa Washington a Seoul déi nordkoreanesch Warnungen weiderhi géifen ignoréieren, dass si dofir een héije Präis misste bezuelen.