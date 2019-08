Italien wëll nach méi streng géint Hëllefsorganisatioune virgoen, déi Flüchtlingen a Séinout retten

Dat italienescht Parlament huet e Méindeg den Owend een Dekret ugeholl, dat festhält, dass Rettungsschëffer vun Hëllefsorganisatioune kënne confisquéiert ginn. Weider si Geldstrofe vu bis zu 1 Millioun Euro fir d'Kapitäne vun deene betraffener Schëffer virgesinn. Donieft riskéieren déi Responsabel Prisongsstrofe vu bis zu 10 Joer, wa si sech dogéint wieren, wann Italien probéiert d'Rettungsschëffer ze stoppen.

Den italieneschen Inneminister Matteo Salvini huet de Vott am italienesche Senat begréisst. Hien huet an der Lescht schonn e puer mol Rettungsschëffer den Accès an italienesch Gewässer verbueden. Den Inneminister a Chef vun der auslännerfeindlecher Lega wëll domat verhënneren, dass Flüchtlingen déi am Mëttelmier gerett goufen, an Italien bruecht ginn.