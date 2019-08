Zéngdausende vu Leit waren deemools op der Plaz dout. Am ganze si bis Enn 1945, Estimatiounen no, 140.000 Mënschen un de Suitten dovunner gestuerwen.

Wärend enger Gedenkzeremonie huet de Buergermeeschter vun Hiroshima, de Kazumi Matsui, een Appell un déi japanesch Regierung gemaach, dem UN-Ofkommes aus dem Joer 2017, dat ee Verbuet vun Atomwaffe virgesäit, bäizetrieden. De japanesche Premier Shinzo Abe ass a senger Ried um Gedenkdag allerdéngs net op dëse Vertrag agaangen. Weider huet de Buergermeeschter vun Hiroshima, mat Bléck op d'Enn vum Ofrëschtungsaccord tëscht den USA a Russland d'Welt opgeruff op atomar Waffen ze verzichten.

Japan, dat sech vum Atomwaffen- a Rakéiteprogramm vun Nordkorea menacéiert fillt, steet ënnert der atomarer Protektioun vun den USA.

Gedenkminutt

Wärend enger Gedenkzeremonie um Dënschdeg de Moien um 8.15 AuerLokalzäit, hunn d'Awunner vun Hiroshima eng Gedenkminutt ageluecht.

Zu dem Zäitpunkt viru 74 Joer haten d'Amerikaner eng Atombomm mam Numm "Little Boy" iwwert der Stad erofgeheit. Et war déi éischt Atombomm, déi an engem Krich an den Asaz koum. Dräi Deeg drop hunn d'Amerikaner dunn eng zweet Atombomm iwwer Nagasaki erofgeheit. Kuerz dono huet dat japanescht Keeserräich kapituléiert. Hiroshima ass haut ee weltwäit Symbol fir Krich a fir Fridden.