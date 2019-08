D'USA hu mat neie Strofmesuren den Drock op d'Regierung vum Staatschef vu Venezuela, Nicolás Maduro erhéicht.

Via Dekret huet den Donald Trump dat ganzt Verméige vun der Regierung vu Venezuela an den USA afréiere gelooss. Deemno gëtt de komplette Besëtz vun der Regierung an den USA blockéiert an duerf net ausginn oder baussent d'Land transferéiert ginn.

Wéi et an der Argumentatioun heescht, géif de Maduro weiderhin ouni Legitimatioun u senger Muecht festhalen. Et gëtt och op Mënscherechtsverletzungen an dem südamerikanesche Land verwisen. Wéi de Wall Street Journal schreift, ass et déi éischte Kéier zanter iwwer 30 Joer, dass d'USA sou Strofmesuren géint ee Land op der westlecher Hallefkugel verhänken.