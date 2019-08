Den Ex-US-President Obama huet déi rezent Schosswaffen-Attacken an Texas an an Ohio veruerteelt, a virun engem Klima vun der Angscht a vum Haass gewarnt.

Dobäi huet hien indirekt och den aktuelle President Trump kritiséiert. Op Twitter huet den Obama geschriwwen: dass et politesch Leaderen géif ginn, déi Leit, déi friem ausgesinn dämoniséiere géifen. Se géifen suggeréieren dass Immigranten den amerikanesche Liewensstil géife menacéieren... Sou eng Ausdrocksweis wier net nei – déi hätt schonn zum Holocaust, oder zu de Genoziden a Ruanda an um Balkan gefouert. Den Obama huet d’Massaker vun El Paso mat enger Attack vum IS verglach. Et wiere rassistesch Ideologien déi hei géifen konsequent verfollegt an ausgeüübt ginn. Den Ex-President huet parallel dann och vill méi streng Waffegesetzer gefuerdert. A kengem anere Land op der Welt géif et och nëmmen usazweis esou vill Massen-Schéissereien gi wéi an den USA. Dat kéint sech just duerch eng streng Legislatioun änneren. pic.twitter.com/nNOVtQ50O4 — Barack Obama (@BarackObama) August 5, 2019